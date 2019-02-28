زعيم كوريا الشمالية مُستعد لنزع بلاده لسلاحها النووي

رام الله - دنيا الوطن

قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جون أون، إنه مستعد لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.



وقال الزعيم الكوري، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء: "إنه لو لم يكن مستعداً لمواصلة نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، لما ألتقى بالرئيس الأمريكي هنا في فيتنام".كما ورحب بفكرة فتح مكتب اتصال أمريكي في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ، في إجابة على أسئلة الصحفيين خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب مانقلت (رويترز).هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، قد بدآ اليوم الخميس محادثات اليوم الثاني من قمتهما الثانية، بعدما عبر الجانبان عن أملهما في إحراز تقدم بشأن مطلب أمريكي بنزع أسلحة كوريا الشمالية النووية بالكامل.وأشار ترامب إلى إنه ليس في عجلة لإبرام اتفاق، وإنه وكيم يريدان التوصل للاتفاق الصحيح، قائلاً إنه يكن احتراماً كبيراً لكوريا الشمالية وزعيمها.والتقى ترامب وكيم في العاصمة الفيتنامية أمس الأربعاء، في جولة أولى من المحادثات، وتقابلا على العشاء، وبدا عليهما التفاؤل.