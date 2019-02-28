باكستان تدعو أمريكا للقيام بدور أكبر في الأزمة مع الهند

وقال السفير أسد خان: "نود بالتأكيد أن نشهد المزيد، ونود بالتأكيد أن نرى مشاركة أكثر نشاطاً من جانب الولايات المتحدة"، وفق ما أوردت وكالة (رويترز) للأنباء.





وكانت ثلاث مقاتلات باكستانية، قد اخترقت الأجواء الهندية من إقليم كشمير، وأسقطت مقاتلتين هنديتين خلال اعتراض المقاتلات الباكستانية.





وقالت وزارة الخارجية الهندية، إنها أبلغت القائم بأعمال سفير باكستان، بأن نيودلهي تتوقع عودة طيار عسكري تحتجزه باكستان فوراً وبسلام.

رام الله - دنيا الوطندعا سفير باكستان في واشنطن، الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، إلى القيام بدور أكبر في تخفيف حدة التوتر بين الهند وباكستان.وقال الجيش الهندي، في وقت سابق، إن خمسة جنود أُصيبوا بإطلاق نار في منطقة جامو وكشمير الحدودية، مشيراً إلى أن إطلاق النار كان من داخل الأراضي الباكستانية.وقد بدأت الأوضاع تتوتر عند الحدود الباكستانية الهندية بعد استهداف سلاح الجوي الهندي لمعسكر تابع لمسلحي تنظيم (جيش محمد) داخل القسم الباكستاني من منطقة جامو وكشمير.واعترف التنظيم بمسؤوليته عن الهجوم على حافلة كانت تقل أفراداً من الجيش الهندي داخل القسم الهندي من جامو وكشمير، وأسفر ذلك الهجوم عن مقتل أكثر من 40 عسكرياً.وبحسب وسائل إعلام هندية، فإن 12 طائرة هندية من طراز "ميراج-2000" شنت غارات على معسكر (جيش محمد)، وأن نحو 300 مسلح تابع لهذا التنظيم لقوا مصرعهم.