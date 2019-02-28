فيديو: كلمة "يا رب" تتشكل على السحب في سماء غزة

بالتزامن مع دخول منخفض جوي عميق لفلسطين، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور يظهر تشكل الغيوم على شكل كلمة "يا رب" فوق بحر منطقة السودانية في غزة، مؤكدين أن تحرك (كاميرا) الجوال، يثبت أنها ليست معدلة عبر برامج المونتاج المختلفة.يذكر، أن فلسطين تتعرض لمنخفض عميق وكتلة هوائية شديدة البرودة، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة عاصفاً وماطراً على مختلف المناطق، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحياناً، وتكون فرصة ضعيفة في ساعات المساء لسقوط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية.