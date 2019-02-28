"ليبيريا" تُبقي الباب مفتوحاً أمام احتمالية نقل سفارتها للقدس

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس ليبيريا، جورج ويا، إن إمكانية نقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس المحتلة تبقى مفتوحة، لافتاً إلى أنه سيتركز حالياً في تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات مختلفة.وكان ويا قد شارك يوم أمس في حفل استقبال نظم لأجله في ملعب كرة القدم في القدس، كما زار حائط البراق، وهو يعتمر قبعة المتدينين اليهود، وفق ما أورد موقع (عرب 48).وقال القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه يدعو لاعب كرة القدم السابق ورئيس ليبيريا إلى "تسديد هدف تاريخي"، وذلك من خلال نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة.ورداً على سؤال صحيفة (يديعوت أحرونوت)، في مؤتمر صحفي، بشأن نقل السفارة الليبيرية إلى القدس المحتلة، قال ويا: إن "كل الإمكانيات مفتوحة"، مضيفاً: "سوف نصل إلى النقطة التي نتحدث فيها بهذا الشأن".وأضاف أن لحكومة بلاده سلم أولويات، وأن هناك أموراً دولية يجب معالجتها، و"في هذه الأثناء سوف نتركز في مواصلة التعاون بيننا في مجالات أخرى"، لافتاً إلى أنه يزور إسرائيل بهدف تعزيز العلاقات والصداقة بين الطرفين، والدفع بالسلام".