تُقدر بـ 65 ملياراً.. استثمارات بمليارات الدولارات ضمن (صفقة القرن)

رام الله - دنيا الوطن

كشف صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، عن تفاصيل الجزء الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية، المعروفة إعلامياً بـ (صفقة القرن)، والتي يُرصد لها بشكل مبدئي 65 مليار دولار.







وقالت الصحيفة، إن الجزء الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية، يتضمن استثمار حوالي خمسة وعشرين مليار دولار في المناطق الفلسطينية على مدى عشر سنوات، وأربعين مليار دولار في مصر والأردن وربما لبنان".



وبدورها، قالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن الأرقام التي أوردتها الصحيفة الأمريكية غير دقيقة، مستدركةً أن الخطة تتضمن استثمارات بعشرات المليارات من الدولارات في المنطقة.وأوضحت، أن الجزء الأكبر من الأموال، سيأتي من الدول الشرق أوسطية الغنية، وأن الولايات المتحدة ستساهم هي الأخرى في تمويل الخطة.