الشيخ يكشف ما طلبه الرئيس عباس من رئيس لجنة الانتخابات

رام الله - دنيا الوطن

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، ما طلبه الرئيس محمود عباس، من رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، خلال لقائهما أمس الأربعاء.







وقال الشيخ، في تغريدة له عبر (تويتر): "التقى الرئيس محمود عباس أمس، مع الدكتور حنا ناصر، وطلب منه استمرار المشاورات، والتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية في الأراضي الفلسطينية".





وأشار الشيخ، إلى أن الانتخابات التشريعية، ستكون في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، لافتاً إلى أن الرئيس عباس، أكد على ضرورة الإسراع في إنجاز ذلك.

