منخفض جوي عميق بفلسطين مصحوباً بكتلة هوائية شديدة البرودة

الجمعة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً إلى شديد البرودة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.



السبت: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.



الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً إلى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين، خاصة اليوم الخميس من خطر:



1- شدة سرعة الرياح.



2 - تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة وخاصة في منطقة الأغوار.



3- تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة.









درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 8-5 10-6 10-6 بيت لحم 8-5 10-6 10-6 رام الله والبيرة 7-3 9-4 9-4 طولكرم 13-8 15-9 15-9 نابلس 10-5 11-6 11-6 قلقيلية 13-8 15-9 15-9 جنين 13-7 13-8 13-8 سلفيت 8-5 10-6 10-6 طوباس 13-7 13-8 13-8 روابي 10-5 11-6 11-6 الخليل 7-2 8-3 8-3 غزه 14-9 16-10 16-10 أريحا 18-9 20-10 20-10 خانيونس 14-9 16-10 16-10 الأغوار الشمالية 16-7 18-8 18-8 رفح 13-8 15-9 15-9

4- التزحلق على الطرقات.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنيتعمق تأثير البلاد بالمنخفض الجوي والكتلة الهوائية شديدة البرودة، لذا يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة عاصفاً وماطراً على مختلف المناطق، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، وتكون فرصة ضعيفة في ساعات المساء لسقوط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي ارتفاعها حوالي 1000م فوق مستوى سطح البحر، والرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى حوالي 80 كم/ ساعة والبحر مائج.هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة وباردة إلى شديدة البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار التي قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحياناً والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.