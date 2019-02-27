المالكي: سرقة إسرائيل لأموال المقاصة انتهاكًا جسيمًا للقانون الإنساني الدولي





واستعرض الوزير المالكي معاناة الاسرى وخاصة المرض منهم رأسهم الأسير أبو دياك، وسياسة الإهمال الطبي الذي تتعمده سلطات الاحتلال الإسرائيلي في السجون الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا، وطالبه بأن يكون هناك دور مهم جدًا للصليب الأحمر ويجب أن يتدخلوا دائمًا من أجل حياة أسرانا ومعتقلينا، وأن يكون لهم دور أكبر في فضح ممارسات وانتهاكات إسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة كونه هم يعتبروا جهة حامية لهذه الاتفاقية ومنفذي اتفاقية جنيف الرابعة.





ووضعه المالكي في صورة التطورات السياسة الاخيرة وموقف القيادة الرافض لصفقة القرن لأنها تحرم شعبنا الفلسطيني من حقوقه الأساسية في القدس في اللاجئين وفي كل شيء،



من جانبه أكد رئيس الصليب الأحمر السيد بيتر ماورير أنه سيكون هناك تعاون كبير بين فلسطين والصليب الأحمر من خلال بعثته في فلسطين وإسرائيل أو من خلال بعثة دولة فلسطين في جنيف للتواصل الدائم مع رئيس الصليب الأحمر الدولي وأنهم على استعداد دائم لتقديم العون لفلسطين دومًا من خلال الولاية الممنوحة لهم في هذه الأرض.



رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينية، ان سرقة إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية تعتبر انتهاكًا جسيمًا للقانون الإنساني الدولي والاتفاقيات الدولية للاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الطرفين.جاء ذلك خلال لقاء المالكي، برئيس الصليب الأحمر الدولي بيتر ماورير،على هامش أعمال الدورة الـ 40 لمجلس حقوق الانسان، وفي الجلسة رفيعة المستوى للمجلس المنعقدة حاليا في جنيف.وأشار المالكي الى وجوب محاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني وسرقة أمواله وممتلكاته وحذر الوزير المالكي من اثر هذه الجريمة على الأمن الاجتماعي الفلسطيني وعمل المؤسسات الوطنية الفلسطينية.