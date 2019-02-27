شؤون فلسطينية

طائرات الإحتلال تقصف هدفاً للمقاومة جنوب قطاع غزة بعدة صواريخ

طائرات الإحتلال تقصف هدفاً للمقاومة جنوب قطاع غزة بعدة صواريخ
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، موقع (التل) التابع لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)، غرب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، بـ (6) صواريخ.

وأفادت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال المروحية جددت استهدافها لموقع التل غرب المحافظة الوسطى، للمرة الثالثة حتى الأن.

ونشرموقع (روترنت) الإسرائيلي: سماع أصوات انفجارات في قطاع غزة، ويبدو أن الجيش الإسرائيلي يقوم بقصف عدة أهداف بالقطاع.

وقال موقع (حدشوت24): سلاح الجو الإسرائيلي يقصف في قطاع غزة ردًا على إطلاق البالون المفخخ الذي تسبب بأضرار لمنزل في اشكول.

فيما دخل الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء قطاع غزة، هذه الأثناء.

وكان افيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد أعلن مساء اليوم الأربعاء، أنه تم رصد مجموعة من البالونات تقل جسمًا مفخخًا أطلقت من جنوب قطاع غزة نحو الداخل.

وأضاف المتحدث باسم الجيش، "يبدو أن الجسم انفجر في الهواء، وألحق أضرارًا بمنزل في مستوطنة مجاورة".

وكان موقع (واللا) الإسرائيلي، قد أورد أن بالونًا مفخخًا انفجر بمنزل داخل المجلس الإقليمي أشكول مساء اليوم، مشيرًا إلى أنه تم إطلاقه من قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، لكن المنزل تعرض لأضرار طفيفة.

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