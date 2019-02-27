شاهد: أضرار بمنزل في "أشكول" إثر سقوط بالون مفخخ





وأضاف المتحدث باسم الجيش، "يبدو أن الجسم انفجر في الهواء، وألحق أضرارًا بمنزل في مستوطنة مجاورة".





وكان موقع "وآلا" الإسرائيلي، قد أورد أن بالونًا مفخخًا انفجر بمنزل داخل المجلس الإقليمي أشكول مساء اليوم، مشيرًا إلى أنه تم إطلاقه من قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، لكن المنزل تعرض لأضرار طفيفة.





رام الله - دنيا الوطنأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم رصد مجموعة من البالونات تقل جسمًا مفخخًا أطلقت من جنوب قطاع غزة نحو الداخل.