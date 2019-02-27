شؤون فلسطينية

الدفاع المدني يرفع من حالة الجاهزية في كافة المحافظات ويحذر من السيول

الدفاع المدني يرفع من حالة الجاهزية في كافة المحافظات ويحذر من السيول
رام الله - دنيا الوطن
أصدر مدير عام الدفاع المدني اللواء ركن يوسف نصار تعليماته لكافة طواقم الدفاع المدني برفع حالة الجاهزية والاستعداد في كافة المحافظات في ظل الحالة الجوية السائدة المتوقعة تحسبا لأي مخاطر وآية حوادث قد تنتج عن هذه الظروف.

كما أصدر تعليماته لعقد مجلس الطوارئ في المديرية العامة للدفاع المدني مع اتصال وتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في المحافظات ورفع مستوى التنسيق مع الشركاء في البلديات وأجهزة الطوارئ المختلفة. 

كما تضمن تعليمات اللواء نصار تكثيف الرسائل التوعية للمواطنين بهدف تجنب المخاطر المختلفة الناجمة عن تشكل الفياضانات والسيول واستخدام وسائل التدفئة بشكل أمن تجنبا لاندلاع الحرائق في المنازل.

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