ابوهولي: تبرع الاتحاد الأوروبي بمبلغ 82 مليون يورو ترجمة عملية لموقفه تجاه (أونروا)

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي على ان تبرع الاتحاد الأوروبي بمبلغ 82 مليون يورو لدعم الموازنة العامة للاونروا لعام 2019 هو ترجمة عملية لموقف الاتحاد الأوربي الداعم لوجود الأونروا واستمرار عملها في تقديم خدماتها الى ما يقارب 5.9 مليون لاجئ فلسطيني ولحق اللاجئين في العيش الآمن والكريم لحين عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194 .واضاف د. ابو هولي في بيان صحفي صدار عنه اليوم الأربعاء على ان الاتحاد الأوربي كان له موقف ثابت وداعم في تحشيد الدعم المالي للأونروا في العام الماضي والذي ساهم في تمكين الاونروا من تجاوز ازمتها المالية وخروجها من حالة الخطر التي كاد ان يهدد وجودها وان هذا التبرع الكبير هو استمرار لنهج الاتحاد الداعم للأونروا ولقضية اللاجئين لافتا الى ان الاتحاد الأوربي بهذا التبرع بات الممول الاول والرئيسي لميزانية الأونروا بعد قطع الادارة الامريكية مساعداتها التي تقدر بقيمة365 مليون دولار لميزانية الأونروا .واوضح د. ابو هولي ان موافقة الاتحاد الأوروبي على تقديم كامل هذا التمويل فورا بمجرد توقيع الاتفاقية التي ووقعت اليوم دليلا اخر على حرص الاتحاد على استقرار مجتمع اللاجئين الفلسطينيين والدول المضيفة واستقرار المنطقة برمتها عبر الاستمرار في تقديم الخدمات المقدمة اليهم لافتا الى ان هذا التبرع الكبير سيساهم فعليا من تمكين الاونروا من التغلب على العجز المالي في ميزانيتها للعام 2019 ويعطي في الوقت ذاته رسالة تطمينات للاجئين الفلسطينيين باستمرار خدمات الأونروا دون تقليصات .واكد على ان هذا التبرع سيساهم في استقرار موازنة الأونروا للعام 2019 ، داعيا الدول المانحة والممولة الاسراع في تقديم مساهماتها المالية والوفاء بتعهداتها المالية التي اعلنت عنها في اجتماع الدول المانحة الأخير .وشكر د. ابو هولي الاتحاد الاوربي على موقفه الداعم للقضية الفلسطينية ولحقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وعلى دعمه للأونروا مالياً وسياسيا عبر مشاركته في تحشيد الدعم السياسي للأونروا في مواجهة المخطط الاسرائيلي الامريكي لانهاء دورها من خلال تجفيف مواردها ونقل صلاحياتها للمفوضية السامية مثمنا في الوقت ذاته موقف الاتحاد الأوربي وتمويله الكبير لميزانية الأونروا للعام 2019 الذي قطع الطريق امام تمرير المخطط الامريكي لانهاء دورها .يشار الى ان ممثل الاتحاد الأوروبي رالف تاراف والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) بيير كرينبول وقعا في مقر رئاسة الأونروا بالقدس الشرقية، اتفاقية تبرع بين الاتحاد الأوروبي والأونروا، بقيمة 82 مليون يورو لدعم عمل الأونروا في مجال التنمية البشرية للعام 2019