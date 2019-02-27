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دولي

أول فيديو للطيار الهندي بعد إسقاط طائرته.. واعترافات

أول فيديو للطيار الهندي بعد إسقاط طائرته.. واعترافات
جانب من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
أظهر مقطع فيديو، لحظة إلقاء القبض على طيار هندي، بعدما أسقطت الدفاعات الباكستانية طائرته، في إقليم كشمير الأربعاء.

وأظهرت اللحظات الأولى للعثور على الجندي، مجموعة من الجنود الباكستانيين، وعدداً من الأهالي يحيطون بالطيار، ويوجهون له بعض اللكمات، محاولين جره خارج المياه، وفق (العربية). 

 

وفي فيديو لاحق انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بدا الطيار بعد أسره يعرف عن نفسه باسم أبيناندان، ويؤكد أنه عومل بطريقة جيدة من قبل القوات الباكستانية، مضيفاً أنه لن يغير كلامه بعد عودته إلى الهند.

وكان متحدث باسم الجيش الباكستاني، أعلن في وقت سابق الأربعاء، أنه "أسقط" طائرتين هنديتين، وأسر طيارين.

في حين، أعلنت الهند أنها أسقطت مقاتلة باكستانية، اخترقت المجال الجوي فوق منطقة كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية.

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