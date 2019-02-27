تعليم غزة: لا تعطيل للمدارس غداً الخميس وأي طارئ يحدث سنُعلن عنه
خاص دنيا الوطن
أكد معتصم الميناوي، مدير عام العلاقات الدولية والعامة في وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة، أنه لا تعطيل للعملية الدراسية غداً الخميس.
وقال الميناوي في تصريح مقتضب لـ "دنيا الوطن": "الأجواء في قطاع غزة مناسبة، والدراسة منتظمة، وسيكون هناك قرار في حال أي طارئ، ولكن حتى اللحظة الدوام اعتيادي".
أكد معتصم الميناوي، مدير عام العلاقات الدولية والعامة في وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة، أنه لا تعطيل للعملية الدراسية غداً الخميس.
وقال الميناوي في تصريح مقتضب لـ "دنيا الوطن": "الأجواء في قطاع غزة مناسبة، والدراسة منتظمة، وسيكون هناك قرار في حال أي طارئ، ولكن حتى اللحظة الدوام اعتيادي".
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