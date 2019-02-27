المحمود: تعطيل دوام المدارس بكافة المحافظات غداً وتأخير دوام الموظفين ساعة بسبب الطقس

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث الرسمي باسم حكومة تسيير الأعمال يوسف المحمود، أنه وبسبب الأحوال الجوية، وتطوراتها المتسارعة وحرصاً على حياة أبنائنا ومواطنينا، قررت الحكومة تعطيل دوام المدارس في كافة محافظات الوطن غداً الخميس، وتأخير دوام الموظفين ساعة، على أن يبدأ التاسعة صباحاً.