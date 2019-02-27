شاهد: فيديو المشاجرة بين السائقين المتسببة بانفجار محطة مصر

رام الله - دنيا الوطنعرضت قناة (إكسترا نيوز) المصرية، فيديو يرصد لحظة المشاجرة بين سائقي القاطرتين بعد اصطدامهما اليوم، في محطة رمسيس، وتسبب القاطرة بحادث مروع.وأظهر الفيديو، الذي عرضته القناة، أن هناك تصادماً بسيطاً وقع قبل الحادث بدقائق في البداية، بين القاطرتين، حيث انطلق أحد الجرارات مسرعاً نحو المحطة، التي وقعت بها الحادث الكارثي.ويظهر في الفيديو وجو قاطرتين، الأولى على الشمال اصطدمت بالأخرى على اليمين، مما دفع سائق القاطرة التي على اليمين والمتسببة في الحادث إلى النزول لمعاينة الأضرار، تاركا القاطرة تعمل، مما أدى إلى توجهها مسرعة نحو المحطة التي وقعت بها الحادثة.ووقع حادث داخل محطة مصر للسكك الحديدية، صباح اليوم الأربعاء، إثر اصطدام القاطرة بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجها عن القضبان، ما أدى إلى انفجار "خزانات البنزين".وأدى الحادث إلى مقتل 20 شخصاً، وإصابة 42 آخرين، وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة المصرية.