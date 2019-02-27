عاجل

  • المحمود: تعطيل دوام المدارس في كافة المحافظات غدا وتأخير دوام الموظفين ساعة بسبب الجو

  • اصابة مواطن بجراح متوسطة بالفخذ برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شمال قطاع غزة

عربي

شاهد: فيديو المشاجرة بين السائقين المتسببة بانفجار محطة مصر

شاهد: فيديو المشاجرة بين السائقين المتسببة بانفجار محطة مصر
انفجار محطة مصر
رام الله - دنيا الوطن
عرضت قناة (إكسترا نيوز) المصرية، فيديو يرصد لحظة المشاجرة بين سائقي القاطرتين بعد اصطدامهما اليوم، في محطة رمسيس، وتسبب القاطرة بحادث مروع.

 

وأظهر الفيديو، الذي عرضته القناة، أن هناك تصادماً بسيطاً وقع قبل الحادث بدقائق في البداية، بين القاطرتين، حيث انطلق أحد الجرارات مسرعاً نحو المحطة، التي وقعت بها الحادث الكارثي.

ويظهر في الفيديو وجو قاطرتين، الأولى على الشمال اصطدمت بالأخرى على اليمين، مما دفع سائق القاطرة التي على اليمين والمتسببة في الحادث إلى النزول لمعاينة الأضرار، تاركا القاطرة تعمل، مما أدى إلى توجهها مسرعة نحو المحطة التي وقعت بها الحادثة.

ووقع حادث داخل محطة مصر للسكك الحديدية، صباح اليوم الأربعاء، إثر اصطدام القاطرة بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجها عن القضبان، ما أدى إلى انفجار "خزانات البنزين".

وأدى الحادث إلى مقتل 20 شخصاً، وإصابة 42 آخرين، وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة المصرية.

أخبار ذات صلة

شاهد: استقالة وزير النقل المصري بعد انفجار قطار محطة مصر الرئيسية

شاهد: استقالة وزير النقل المصري بعد انفجار قطار محطة مصر الرئيسية

صور: من تفجير &#34;الدرب الأحمر&#34; لحريق &#34;محطة مصر&#34;.. من هي &#34;سيدة الأكياس&#34;؟

صور: من تفجير "الدرب الأحمر" لحريق "محطة مصر".. من هي "سيدة الأكياس"؟

فيديو.. عناصر تنظيم الدولة يستسلمون لقوات سوريا الديمقراطية

فيديو.. عناصر تنظيم الدولة يستسلمون لقوات سوريا الديمقراطية

الجيش السوري يعثر على كميات من مادة متفجرة قادرة على تدمير مدن

الجيش السوري يعثر على كميات من مادة متفجرة قادرة على تدمير مدن

السعودية والإمارات تعلقان الرحلات الجوية إلى باكستان

السعودية والإمارات تعلقان الرحلات الجوية إلى باكستان

فيديو: ما قصة المصري الذي أنقذ 10 أشخاص من حريق محطة رمسيس؟

فيديو: ما قصة المصري الذي أنقذ 10 أشخاص من حريق محطة رمسيس؟

الثاني خلال 24 ساعة.. مقتل شخص وإصابة ستة في حادث قطار بمصر

الثاني خلال 24 ساعة.. مقتل شخص وإصابة ستة في حادث قطار بمصر

شاهد لحظة انفجار محطة القطارات المركزية في القاهرة

شاهد لحظة انفجار محطة القطارات المركزية في القاهرة

التعليقات

الدنيا حكايات

فرنسا واتفاق باريس

فرنسا واتفاق باريس

شؤون فلسطينية

&#34;الحركي المركزي للصحفيين&#34; يكرم الإعلامية القديرة حليمة فرحات

"الحركي المركزي للصحفيين" يكرم الإعلامية القديرة حليمة فرحات

طالع بالأسماء.. داخلية توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

طالع بالأسماء.. داخلية توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

عريقات: ممارسات الحكومة الاسرائيلية بالقدس جزءاً من مخطط تهويد المدينة

عريقات: ممارسات الحكومة الاسرائيلية بالقدس جزءاً من مخطط تهويد المدينة

برئاسة هنية.. وصول وفد حركة حماس لقطاع غزة عبر معبر رفح

برئاسة هنية.. وصول وفد حركة حماس لقطاع غزة عبر معبر رفح

خلال لقائه مع ناصر.. الرئيس يطلع على التحضيرات الجارية للانتخابات البرلمانية

خلال لقائه مع ناصر.. الرئيس يطلع على التحضيرات الجارية للانتخابات البرلمانية

تعليمات جديدة لمستوطني غلاف غزة

تعليمات جديدة لمستوطني غلاف غزة

عائلة مريضة تناشد الرئيس بالتدخل لإنقاذ حياتها

عائلة مريضة تناشد الرئيس بالتدخل لإنقاذ حياتها

الحمد الله: كل ما نحققه من إنجازات ينجح بتكريس الأمن والعدالة

الحمد الله: كل ما نحققه من إنجازات ينجح بتكريس الأمن والعدالة

منوعات

على خُطى نانسي عجرم.. بهاء الكافي تدعم الرضاعة الطبيعية بصور مع طفلها

على خُطى نانسي عجرم.. بهاء الكافي تدعم الرضاعة الطبيعية بصور مع طفلها

تيم حسن يُعوض ابنيه عن فترة غيابه.. ويخوض تحدي الـ 10 سنوات

تيم حسن يُعوض ابنيه عن فترة غيابه.. ويخوض تحدي الـ 10 سنوات

هل تتخيلون مسلسل &#34;Friends&#34; بنسخة خليجية؟

هل تتخيلون مسلسل "Friends" بنسخة خليجية؟

حليمة بولند في موقف محرج.. هذا ما حصل في السيارة مع منتج أردني

حليمة بولند في موقف محرج.. هذا ما حصل في السيارة مع منتج أردني

أصالة تلغي متابعتها لهذه الفنانة عبر &#34;انستغرام&#34;.. والسبب؟

أصالة تلغي متابعتها لهذه الفنانة عبر "انستغرام".. والسبب؟

رانيا يوسف في النيابة بسبب فيديو خالد يوسف الجنسي

رانيا يوسف في النيابة بسبب فيديو خالد يوسف الجنسي

أول ظهور رسمي لأنغام مع زوجها.. وتعليق غير متوقع على تسريب &#34;الخطاب الرومانسي&#34;

أول ظهور رسمي لأنغام مع زوجها.. وتعليق غير متوقع على تسريب "الخطاب الرومانسي"

مونيا الكويتية تنفعل على الهواء بسبب قضية المقاطع الإباحية: &#34;إنت خبيث&#34;

مونيا الكويتية تنفعل على الهواء بسبب قضية المقاطع الإباحية: "إنت خبيث"

الموت يفجع علا الفارس

الموت يفجع علا الفارس

تغريدة غامضة للقصبي حول &#34;صدام حسين&#34; تُثير السخرية

تغريدة غامضة للقصبي حول "صدام حسين" تُثير السخرية

عربي

شاهد: استقالة وزير النقل المصري بعد انفجار قطار محطة مصر الرئيسية

شاهد: استقالة وزير النقل المصري بعد انفجار قطار محطة مصر الرئيسية

فيديو.. عناصر تنظيم الدولة يستسلمون لقوات سوريا الديمقراطية

فيديو.. عناصر تنظيم الدولة يستسلمون لقوات سوريا الديمقراطية

الجيش السوري يعثر على كميات من مادة متفجرة قادرة على تدمير مدن

الجيش السوري يعثر على كميات من مادة متفجرة قادرة على تدمير مدن

السعودية والإمارات تعلقان الرحلات الجوية إلى باكستان

السعودية والإمارات تعلقان الرحلات الجوية إلى باكستان