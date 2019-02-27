شاهد: استقالة وزير النقل المصري بعد انفجار قطار محطة مصر الرئيسية

رام الله - دنيا الوطنتقدم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل المصري، باستقالته، اليوم الأربعاء، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد انفجار قطار في محطة مصر الرئيسية بقلب القاهرة ومقتل ما لا يقل عن 25 شخصا.وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء قبل الاستقالة، وفق قناة "العربية".واندلع حريق ضخم في محطة القطارات الرئيسية بميدان رمسيس بقلب العاصمة المصرية القاهرة، أسفر عن سقوط حوالي 20 قتيلاً وعشرات المصابين.وفي حين أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع 24 قتيلاً و50 جريحاً، أعلن التلفزيون المصري وفاة 20 شخصاً وإصابة 40 في الحادث.