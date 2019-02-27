صور: من تفجير "الدرب الأحمر" لحريق "محطة مصر".. من هي "سيدة الأكياس"؟
رام الله - دنيا الوطن
حالة من الغضب والحزن، سادت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إثر وقوع عشرات الضحايا والمصابين، جراء الحريق الهائل، الذي نشب في محطة مصر، صباح اليوم.
وكشفت اللحظات الأخيرة التي أظهرتها كاميرا المراقبة، عن مرور سيدة تحمل عدداً من الحقائب، ذلك قبل لحظات من الانفجار الذي وقع في المحطة.
وبحسب "هن" فانه مشهد مأساوي أعاد إلى أذهان المصرين من رواد موقع التواصل الاجتماعي، السيدة "حلاوتهم زينهم إبراهيم"، والمعروفة إعلاميا بـ"سيدة الأكياس" المصابة في الحادث الإرهابي الذي وقع في حي الدرب الأحمر، في يوم 18 شباط/ فبراير الماضي، حينما كانت تسير أمام إرهابي، وهي تحمل عشاء أولادها في أكياس بلاستيكية، قبل أن يفجر الإرهابي نفسه، وتسقط على الأرض مدرجة بدمائها.
"حلاوتهم في كل مكان"، كلمات قالها حساب يدعى "مروان عبد العزيز"، تعليقاً على تشابة وقائع حادثي انفجار الدرب الأحمر، وحريق محطة مصر، قائلًا: "حلاوتهم في كل مكان.. تحت وطأة كل شيء".
بينما ذكر حساب آخر لسيدة تدعى "جاسمين الموجي": "هي هيا نفس الست المصرية الأصيلة لا ارتاحت وهي عايشة ولا لما قابلت رب كريم.. قتلوها غدر".
وعلى حساب آخر لشخص يدعى "محمود محمد" واضعا الصورتين معًا: "الصورة الأولى للسيدة حلاوتهم ضحية تفجير الدرب الأحمر الإرهابي.. الصورة الثانية لسيدة أخرى تفحمت نتيجة الإهمال والفساد الموجود في مصر من عشرات السنين.. الصورتان دول أثبتوا أن الإهمال والفساد أخطر بكثير علي مصر من الإرهاب وضحاياه أكثر.. حسبي الله ونعم الوكيل".
ونشب حريق هائل داخل محطة مصر، إثر اصطدام أحد جرارات القطارات بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجه عن القضبان، ما أدى إلى انفجار "تنك البنزين"، وأسفر عن اشتعال النيران في الجرار والعربة الأولى والثانية بالقطار.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاسبة المتسببين بحادث محطة مصر ورعاية المصابين، متوجهًا بخالص التعازي لأسر الضحايا والمصابين، فيما خصصت وزارة التضامن الاجتماعي 80 ألف جنيه لأسر الضحايا وحالات العجز الكلي، و25 ألف جنيه للمصابين، مكلفة مديرية القاهرة ولجان الإغاثة المركزية بالوزارة؛ بالانتهاء من إجراء الأبحاث الاجتماعية للمصابين وأسر ضحايا الحادث.
وأعلنت وزارة الصحة، عن وفاة 20 مواطنًا وإصابة 40 آخرين في حريق محطة مصر، ونُقل المصابون إلى مستشفيي دار الشفاء، ومعهد ناصر كونهما "مستشفيات إخلاء"، إضافة إلى مستشفيات "الهلال، وشبرا، السكة الحديد" كمستشفيات إخلاء، موضحة أنَّ حالات المصابين تراوحت ما بين بسيطة إلى متوسطة، إضافة إلى بعض الحالات الدقيقة أغلبها كسور وحروق.
وانتظمت حركة القطارات بمحطة مصر ما عدا رصيف رقم 6، بعدما نجحت قوات الحماية المدينة في إخماد الحريق، وتوجه فريق التدخل خلال الطوارئ بالهلال الأحمر المصري إلى موقع الحادث، لتقديم الإسعافات والدعم النفسي للمصابين وأسر الضحايا.
حالة من الغضب والحزن، سادت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إثر وقوع عشرات الضحايا والمصابين، جراء الحريق الهائل، الذي نشب في محطة مصر، صباح اليوم.
وكشفت اللحظات الأخيرة التي أظهرتها كاميرا المراقبة، عن مرور سيدة تحمل عدداً من الحقائب، ذلك قبل لحظات من الانفجار الذي وقع في المحطة.
وبحسب "هن" فانه مشهد مأساوي أعاد إلى أذهان المصرين من رواد موقع التواصل الاجتماعي، السيدة "حلاوتهم زينهم إبراهيم"، والمعروفة إعلاميا بـ"سيدة الأكياس" المصابة في الحادث الإرهابي الذي وقع في حي الدرب الأحمر، في يوم 18 شباط/ فبراير الماضي، حينما كانت تسير أمام إرهابي، وهي تحمل عشاء أولادها في أكياس بلاستيكية، قبل أن يفجر الإرهابي نفسه، وتسقط على الأرض مدرجة بدمائها.
"حلاوتهم في كل مكان"، كلمات قالها حساب يدعى "مروان عبد العزيز"، تعليقاً على تشابة وقائع حادثي انفجار الدرب الأحمر، وحريق محطة مصر، قائلًا: "حلاوتهم في كل مكان.. تحت وطأة كل شيء".
بينما ذكر حساب آخر لسيدة تدعى "جاسمين الموجي": "هي هيا نفس الست المصرية الأصيلة لا ارتاحت وهي عايشة ولا لما قابلت رب كريم.. قتلوها غدر".
وعلى حساب آخر لشخص يدعى "محمود محمد" واضعا الصورتين معًا: "الصورة الأولى للسيدة حلاوتهم ضحية تفجير الدرب الأحمر الإرهابي.. الصورة الثانية لسيدة أخرى تفحمت نتيجة الإهمال والفساد الموجود في مصر من عشرات السنين.. الصورتان دول أثبتوا أن الإهمال والفساد أخطر بكثير علي مصر من الإرهاب وضحاياه أكثر.. حسبي الله ونعم الوكيل".
ونشب حريق هائل داخل محطة مصر، إثر اصطدام أحد جرارات القطارات بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجه عن القضبان، ما أدى إلى انفجار "تنك البنزين"، وأسفر عن اشتعال النيران في الجرار والعربة الأولى والثانية بالقطار.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاسبة المتسببين بحادث محطة مصر ورعاية المصابين، متوجهًا بخالص التعازي لأسر الضحايا والمصابين، فيما خصصت وزارة التضامن الاجتماعي 80 ألف جنيه لأسر الضحايا وحالات العجز الكلي، و25 ألف جنيه للمصابين، مكلفة مديرية القاهرة ولجان الإغاثة المركزية بالوزارة؛ بالانتهاء من إجراء الأبحاث الاجتماعية للمصابين وأسر ضحايا الحادث.
وأعلنت وزارة الصحة، عن وفاة 20 مواطنًا وإصابة 40 آخرين في حريق محطة مصر، ونُقل المصابون إلى مستشفيي دار الشفاء، ومعهد ناصر كونهما "مستشفيات إخلاء"، إضافة إلى مستشفيات "الهلال، وشبرا، السكة الحديد" كمستشفيات إخلاء، موضحة أنَّ حالات المصابين تراوحت ما بين بسيطة إلى متوسطة، إضافة إلى بعض الحالات الدقيقة أغلبها كسور وحروق.
وانتظمت حركة القطارات بمحطة مصر ما عدا رصيف رقم 6، بعدما نجحت قوات الحماية المدينة في إخماد الحريق، وتوجه فريق التدخل خلال الطوارئ بالهلال الأحمر المصري إلى موقع الحادث، لتقديم الإسعافات والدعم النفسي للمصابين وأسر الضحايا.
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