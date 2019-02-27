حقيقة صرف رواتب كاملة لمنتسبي "تفريغات 2005" أو إحالتهم للشؤون الاجتماعية

خاص دنيا الوطننفى المتحدث باسم تفريغات 2005، رامي أبو كرش، الأخبار التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أشاعت أنه سيتم صرف راتب كامل لموظفي التفريغات.وقال أبو كرش لـ"دنيا الوطن": "ننفي وبشكل قاطع، ما نشر عبر مواقع التواصل، مضيفًا: "لا صحة للخبر الذي انتشر على مواقع التواصل عن صرف راتب كامل لموظفي تفريغات 2005 لمن هم أقل من 40 عامًا، كما ننفي إحالة أي عنصر للشؤون الاجتماعية".وأكد أنه يوجد كشف للأشخاص، الذين قطعت رواتبهم، كي يتم إعادة صرف رواتبهم مجددًا، عبر الراتب القادم، متابعًا: "هذا هو الكشف الأول، وسيكون هنالك كشف آخر الشهر الذي يليه".وأوضح أبو كرش، أنه لا يوجد لغاية اللحظة قرارات واضحة حول نسبة الصرف، مؤكدًا على تواصلهم مع القيادة الفلسطينية، كي يتم رفع نسبة الراتب لمنتسبي تفريغات 2005، لتصبح رواتب كاملة 100 %.