"الحركي المركزي للصحفيين" يكرم الإعلامية القديرة حليمة فرحات





وقال عاهد فروانة نائب أمين سر المكتب الحركي للصحفيين إن هذا التكريم يأتي عرفانا وتقديرا للإعلامية حليمة فرحات والتي كان لها بصمة كبيرة في العمل الإذاعي الفلسطيني من خلال برامجها المميزة والمتنوعة.





وأضاف فروانة أن المكتب الحركي سيواصل حملة تكريم الإعلاميين والصحفيين في الأقاليم الجنوبية وفاء لهم وتقديرا لجهودهم الكبيرة في خدمة مسيرة الاعلام الفلسطيني.















رام الله - دنيا الوطنكرم المكتب الحركي المركزي للصحفيين في الأقاليم الجنوبية الإعلامية القديرة حليمة فرحات والتي عملت سنوات طويلة مقدمة برامج في إذاعة صوت فلسطين منذ تأسيسها في مدينة أريحا.