الجيش السوري يعثر على كميات من مادة متفجرة قادرة على تدمير مدن

رام الله - دنيا الوطنذكر مصدر عسكري أن الجهات المختصة في الجيش السوري، عثرت على ثمانية أطنان من مادة (سي 4) شديدة الانفجار من مخلفات المسلحين في المنطقة الجنوبية لسوريا.واكتشفت وحدة مكافحة الإرهاب، هذه الكمية الضخمة من المتفجرات مخبأة في مستودعات تحت الأرض، خزنتها هناك الجماعات المسلحة قبل فرارها تحت ضربات الجيش السوري، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأفادت مصادر ميدانية، بأن هذه المادة تتميز بأنها شديدة الانفجار ويعادل انفجار كيلو واحد من (سي - 4)، 10 كيلو غرامات من مادة (تي إن تي).وأكدت هذه المصادر، أن الكمية الضخمة المكتشفة كافية لتدمير مدن بكاملها، وقد عثر عليها بالقرب من الحدود مع الأردن وغير بعيد من السياج الفاصل مع الجولان المحتل.