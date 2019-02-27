السويد تعتقل روسيّا بشبهة التجسس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الأمن السويدية في ستوكهولم، روسيا يشتبه في أنه جاسوس، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية، الأربعاء.وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على المشتبه به في وقت متأخر من الثلاثاء، حيث يعتقد أنه كان يمارس نشاطا "إجراميا" منذ عام 2017 على الأقل، وامتنعت عن ذكر اسم المشتبه به، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وقال دانيل ستنلينغ رئيس وحدة مكافحة التجسس في الشرطة في بيان: "نشتبه في أن ضابطا بالمخابرات الروسية يعمل في السويد تحت غطاء دبلوماسي جنده".وقالت الشرطة: "إن المعتقل يعمل في قطاع التكنولوجيا السويدي، ولديه معلومات تهم أجهزة المخابرات الأجنبية".وقالت وكالة الإعلام الروسية: "إن جهاز المخابرات الخارجية الروسي امتنع عن التعليق على الأمر".