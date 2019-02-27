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ما قصة المصري الذي أنقذ 10 أشخاص من حريق محطة رمسيس؟

ما قصة المصري الذي أنقذ 10 أشخاص من حريق محطة رمسيس؟
رام الله - دنيا الوطن
نشر نشطاء مصريون مساء اليوم الأربعاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، قصة البطل المصري وليد مُرضي الذي انقذ مواطنين تعرضوا للحريق الذي وقعت في محطة رمسيس بمصر، والذي اسفر عن مقتل 25 شخصا واصابة العشرات.

وقال النشطاء: "عندما وقع الحريق كان زميل وليد ويدعى (أيمن) تشتعل النيران بجسده، وكان يستغيث به، حيث احضر وليد المياه والأغطية شرع بتطفئة النيران على جسد زميله أيمن".

واضاف النشطاء: "بعد ذلك ذهب بدأ وليد بالركض، وأنقذ كل شخص يجده امامه، حيث كان يبحث عن أصحابه، كي يحاول انقاذهم"، مبينين أنه أنقذ عشرة مواطنين مصريين.

وتابع النشطاء بقولهم: "وليد قال ان تفكيره توقف أكثر من مرة، لكن كان يحاول فعل اي شيء، حيث كان يحاول مساعدة أم تحمل طفلا صغيرا، ولكن مع الأسف لم يسعفه الوقت في ذلك، حيث النيران تأكل جسدها وجسد الطفل".

يتبع.. 

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