دولي

لحظة القبض على الطيار الهندي بعد إسقاط طائرته في باكستان

لحظة القبض على الطيار الهندي بعد إسقاط طائرته في باكستان
رام الله - دنيا الوطن
أظهر مقطع مصور لحظة إلقاء القبض على طيار هندي بعدما أسقطت الدفاعات الباكستانية طائرته في إقليم كشمير.

ويظهر في اللقطات مجموعة من الجنود الباكستانيين وعدد من الأهالي يحيطون بالطيار، بحسب المقطع الذي نشره موقع (إيرلايف) الباكستاني.

وعرف الطيار باسم أبيناندان، حسبما أوردت وسائل إعلام باكستانية نقلا عن مصادر عسكرية.

وأعلن الجيش الباكستاني في وقت سابق أنه "أسقط" طائرتين هنديتين في المجال الجوي الباكستاني سقطت إحداهما في كشمير الهندية والأخرى في كشمير الباكستانية.

كما أعلنت الهند أنها أسقطت مقاتلة باكستانية اخترقت المجال الجوي فوق منطقة كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية.


 


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