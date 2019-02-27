شؤون فلسطينية

ماذا قالت حماس عن امكانية لقاء الرئيس عباس مع نتنياهو؟

ماذا قالت حماس عن امكانية لقاء الرئيس عباس مع نتنياهو؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن إعلان السلطة الفلسطينية عن موافقتها على عقد لقاء بين الرئيس محمود عباس ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، هو استمرار للوهم الذي تعيشه السلطة من أن مثل هذه اللقاءات يمكن أن تحقق للشعب الفلسطيني أي شيء.

وقالت الحركة في تصريح على لسان الناطق باسمها حازم قاسم، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "من الواضح ان السلطة الفلسطينية مازالت ترى في الاحتلال شريكا لها، بالرغم من كل السياسات العدوانية التي تقوم بها حكومة الاحتلال".

وأضاف: "من المؤسف، أن هذا الحرص على لقاء نتنياهو، يقابله تعنت السلطة في رفضها للقاء القيادات الفلسطينية الوطنية".

وبين قاسم، أنه إذا كانت السلطة وقيادة حركة فتح حريصة على مواجهة عدوان الاحتلال، فعليها المسارعة في إنجاز الوحدة الوطنية، وتطبيق اتفاقات المصالحة، ووقف الاجراءات على قطاع غزة، ووقف سياسة التفرد في القرار الفلسطيني.

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