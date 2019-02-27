الثاني خلال 24 ساعة.. مقتل شخص وإصابة ستة في حادث قطار بمصر

رام الله - دنيا الوطناصطدم قطار بسيارة نقل على خط سكة حديد "مطروح - الإسكندرية"، ما أدى إلى وقوع قتيل وإصابة ستة آخرين.وأعلنت مديرية الصحة بمطروح أن جميع المصابين أجريت لهم الفحوصات الطبية والإسعافات اللازمة فور استقبالهم بمستشفى العلمين المركزي، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وكان قد وقع حادث آخر، في القاهرة داخل محطة مصر للسكك الحديدية، صباح اليوم الأربعاء، إثر اصطدام إحدى القاطرات بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجها عن القضبان، ما أدى إلى انفجار "خزانات البنزين".وأدى الحادث إلى مقتل 20 شخصا، وإصابة 42 آخرين وفقا لما أعلنته وزارة الصحة المصرية.