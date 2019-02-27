طالع بالأسماء.. داخلية توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، أن السفر عبر معبر رفح البري غدا الخميس، سيكون للحافلة التاسعة من كشف (25/2)، وحافلة الجوازات المصريةـ بالاضافة الى الحافلتان الاولى والثانية من الكشف الجديد المرفق أدناه.وشددت الوزارة على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المدرجة اسماؤهم وعدم التأخر عنها، مطالبة اياهم بالتواجد عند الساعة السادسة والنصف من صباح غدٍ الخميس، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واحضار أمتعتهم للسفر.وطالبت الوزارة، المسافرين، إحضار بطاقة الهوية الخاصة بهم، وحجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.