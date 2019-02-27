برئاسة هنية.. وصول وفد حركة حماس لقطاع غزة عبر معبر رفح

رام الله - دنيا الوطنوصل وفد حركة المقاومة الاسلامية (حماس) مساء اليوم الاربعاء، برئاسة اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، الى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، قادما من العاصمة المصرية القاهرة.وكان وفد الحركة قد توجه قبل عدة ايام الى القاهرة، حيث عدة نقاشات مع المسؤولين المصريين حول العديد من الملفات، وعلى رأسها المصالحة الفلسطينية والتهدئة مع الاحتلال بالاضافة الى تطوير العلاقات بينها وبين مصر.