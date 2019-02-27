شؤون فلسطينية

خلال لقائه مع ناصر.. الرئيس يطلع على التحضيرات الجارية للانتخابات البرلمانية

خلال لقائه مع ناصر.. الرئيس يطلع على التحضيرات الجارية للانتخابات البرلمانية
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية.

واطّلع الرئيس، من رئيس لجنة الانتخابات المركزية، على التحضيرات الجارية لاجراء الانتخابات البرلمانية في فلسطين.

وحضر اللقاء، امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ.

أخبار ذات صلة

طالع بالأسماء.. داخلية توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

طالع بالأسماء.. داخلية توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

عريقات: ممارسات الحكومة الاسرائيلية بالقدس جزءاً من مخطط تهويد المدينة

عريقات: ممارسات الحكومة الاسرائيلية بالقدس جزءاً من مخطط تهويد المدينة

الدوحة: غير مهتمون باي صفقة لا تشمل حق العودة للفلسطينيين والقدس

الدوحة: غير مهتمون باي صفقة لا تشمل حق العودة للفلسطينيين والقدس

برئاسة هنية.. وصول وفد حركة حماس لقطاع غزة عبر معبر رفح

برئاسة هنية.. وصول وفد حركة حماس لقطاع غزة عبر معبر رفح

ربما تكون الكبرى.. هل تتمكن مصر من إتمام صفقة أسرى &#34;ثلاثية الأبعاد&#34;؟

ربما تكون الكبرى.. هل تتمكن مصر من إتمام صفقة أسرى "ثلاثية الأبعاد"؟

الحمد الله: أرجعنا أموال المقاصة لإسرائيل بعد خصم 41 مليون شيكل

الحمد الله: أرجعنا أموال المقاصة لإسرائيل بعد خصم 41 مليون شيكل

تعليمات جديدة لمستوطني غلاف غزة

تعليمات جديدة لمستوطني غلاف غزة

مطلع مارس..اتفاقية لتشغيل 10 آلاف خريج وعامل بغزة

مطلع مارس..اتفاقية لتشغيل 10 آلاف خريج وعامل بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

فرنسا واتفاق باريس

فرنسا واتفاق باريس

شؤون فلسطينية

عائلة مريضة تناشد الرئيس بالتدخل لإنقاذ حياتها

عائلة مريضة تناشد الرئيس بالتدخل لإنقاذ حياتها

الحمد الله: كل ما نحققه من إنجازات ينجح بتكريس الأمن والعدالة

الحمد الله: كل ما نحققه من إنجازات ينجح بتكريس الأمن والعدالة

الاقتصاد الوطني والقدس المفتوحة توقعان اتفاقية تأسيس شبكة مركز دعم التكنولوجيا

الاقتصاد الوطني والقدس المفتوحة توقعان اتفاقية تأسيس شبكة مركز دعم التكنولوجيا

مواطن تتقطع به السُبل في مصر أثناء علاج بناته من السرطان يُناشد أهل الخير

مواطن تتقطع به السُبل في مصر أثناء علاج بناته من السرطان يُناشد أهل الخير

الشرطة: مقتل شاب من بيت حنينا بطلق ناري في بيت لحم

الشرطة: مقتل شاب من بيت حنينا بطلق ناري في بيت لحم

الاتحاد الأوروبي يتبرع بـ 82 مليون يورو لـ (أونروا)

الاتحاد الأوروبي يتبرع بـ 82 مليون يورو لـ (أونروا)

الديمقراطية تُؤكد رفضها للحراك الداعي لرحيل الرئيس عباس في غزة

الديمقراطية تُؤكد رفضها للحراك الداعي لرحيل الرئيس عباس في غزة

&#34;فتح&#34;: الاعتقالات لن تنال من عزيمة الحركة ولا من صمود شعبنا

"فتح": الاعتقالات لن تنال من عزيمة الحركة ولا من صمود شعبنا

منوعات

على خُطى نانسي عجرم.. بهاء الكافي تدعم الرضاعة الطبيعية بصور مع طفلها

على خُطى نانسي عجرم.. بهاء الكافي تدعم الرضاعة الطبيعية بصور مع طفلها

تيم حسن يُعوض ابنيه عن فترة غيابه.. ويخوض تحدي الـ 10 سنوات

تيم حسن يُعوض ابنيه عن فترة غيابه.. ويخوض تحدي الـ 10 سنوات

هل تتخيلون مسلسل &#34;Friends&#34; بنسخة خليجية؟

هل تتخيلون مسلسل "Friends" بنسخة خليجية؟

حليمة بولند في موقف محرج.. هذا ما حصل في السيارة مع منتج أردني

حليمة بولند في موقف محرج.. هذا ما حصل في السيارة مع منتج أردني

أصالة تلغي متابعتها لهذه الفنانة عبر &#34;انستغرام&#34;.. والسبب؟

أصالة تلغي متابعتها لهذه الفنانة عبر "انستغرام".. والسبب؟

رانيا يوسف في النيابة بسبب فيديو خالد يوسف الجنسي

رانيا يوسف في النيابة بسبب فيديو خالد يوسف الجنسي

أول ظهور رسمي لأنغام مع زوجها.. وتعليق غير متوقع على تسريب &#34;الخطاب الرومانسي&#34;

أول ظهور رسمي لأنغام مع زوجها.. وتعليق غير متوقع على تسريب "الخطاب الرومانسي"

مونيا الكويتية تنفعل على الهواء بسبب قضية المقاطع الإباحية: &#34;إنت خبيث&#34;

مونيا الكويتية تنفعل على الهواء بسبب قضية المقاطع الإباحية: "إنت خبيث"

الموت يفجع علا الفارس

الموت يفجع علا الفارس

تغريدة غامضة للقصبي حول &#34;صدام حسين&#34; تُثير السخرية

تغريدة غامضة للقصبي حول "صدام حسين" تُثير السخرية

عربي

الخارجية المصرية: أردوغان يسجن 70 ألف معارض

الخارجية المصرية: أردوغان يسجن 70 ألف معارض

السلطات الإيرانية تُغلق صحيفة بسبب عنوان مُسيء لبشار الأسد

السلطات الإيرانية تُغلق صحيفة بسبب عنوان مُسيء لبشار الأسد

نائب عراقي: البغدادي يتحرك بين سوريا والعراق ويتحرك بحماية أمريكية

نائب عراقي: البغدادي يتحرك بين سوريا والعراق ويتحرك بحماية أمريكية

استقالة وزير النقل المصري بعد مقتل 25 شخصاً في انفجار محطة القطارات

استقالة وزير النقل المصري بعد مقتل 25 شخصاً في انفجار محطة القطارات