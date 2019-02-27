خلال لقائه مع ناصر.. الرئيس يطلع على التحضيرات الجارية للانتخابات البرلمانية

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية.واطّلع الرئيس، من رئيس لجنة الانتخابات المركزية، على التحضيرات الجارية لاجراء الانتخابات البرلمانية في فلسطين.وحضر اللقاء، امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ.