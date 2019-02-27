الحمد الله: أرجعنا أموال المقاصة لإسرائيل بعد خصم 41 مليون شيكل

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله، خلال كلمته في افتتاح محكمة صلح دورا بمحافظة الخليل، اليوم الأربعاء، إنه تم إعادة أموال المقاصة إلى الجانب الإسرائيلي بعد خصم أكثر من41 مليون شيكل منها.وأضاف، في تصريح لتلفزيون فلسطين: "إن القيادة اتخذت قرارا في اجتماعها في العشرين من الشهر الجاري برفض استلام المقاصة إذا تم خصم اي فلس منها".وتابع: بالنسبة للأسرى والشهداء هذا واجب القيادة تبنته والرئيس، وبالتأكيد أعدنا هذه الأموال والقرار كان بإعادة المقاصة وبالفعل تم إعادتها بعد خصم 41 مليون و800 ألف شيكل والقرار كان بإعادة بقية أموال المقاصة.