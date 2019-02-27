رام الله - دنيا الوطنصدرت قيادة الجبهة الداخلية، اليوم الأربعاء، تعليمات جديدة لمستوطني غلاف غزة، بحسب ما أفاد موقع (واللا) الإسرائيلي.وكشف المحلل العسكري أمير بخبوط الذي أورد الخبر، أنه وبسبب التطوير الذي جرى على صواريخ التنظيمات الفلسطينية، فإن قيادة الجبهة الداخلية طلبت من المستوطنين بناء غرف محصنة من جدران أكثر سماكة من السابق بسمك 40 سم.وتأتي هذه التعليمات الجديدة في إطار التصدي لصواريخ الفصائل الفلسطينية التي تبذل جهوداً كبيرة لتطوير أدائها خاصة قذائف الهاون.