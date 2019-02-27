مطلع مارس..اتفاقية لتشغيل 10 آلاف خريج وعامل بغزة

رام الله - دنيا الوطنوقعّت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مع وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، اليوم الأربعاء، اتفاقية تفاهم على آليات تنفيذ مشاريع برنامج (النقد مقابل العمل)، لتشغيل الخريجين والعمّال العاطلين عن العمل في غزة.وتضمنت الاتفاقية التي وقعها الطرفان الاتفاق على بدء تنفيذ مشاريع برنامج (النقد مقابل العمل) مع بداية شهر آذار/مارس المقبل، حيث سيتم توفير فرص عمل مؤقتة لآلاف الخريجين الجدد والعمّال المهرة في مختلف القطاعات الحيوية والهامة.وتنص الاتفاقية على أن تقدم اللجنة 13 مليون دولار لصالح "أونروا" للبدء بتنفيذ مشاريع البرنامج، فيما من المقرر أن توقع اللجنة خلال الأيام المقبلة اتفاقية شبيهة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" بإجمالي سبعة مليون دولار.ومن المقرر أن يستفيد من مشاريع برنامج (النقد مقابل العمل) نحو 10 آلاف من الخريجين الجدد والعمّال المهرة، حيث سيتم تشغيلهم في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والإسكان والبلديات، وكذلك القطاع الخاص والخدمات الاجتماعية والإعلام وغيرها من القطاعات.