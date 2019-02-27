عائلة مريضة تناشد الرئيس بالتدخل لإنقاذ حياتها

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رام الله - دنيا الوطن - أروى صلاحناشدت عائلة المريضة فتحي عمر الحاج البالغة 64 عام من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة الرئيس محمود عباس ووزير الصحة جواد عواد بالتدخل العاجل لسفر شقيقتهم الى مستشفيات المحافظات الشمالية لإستكمال علاجها و إجراء الفحوصات اللازمة لتشخيص المرض ومعرفة سبب دخولها الغيبوبة.وقال شقيق المريضة عبد القادر الخطيب انها دخلت في غيبوبة منذ عده أيام على الرغم من عدم تشخيص مرض لديها موضحاً أن معظم الفحوصات التي أجرت داخل المستشفى لم يظهر بها أي شيء.و أكمل أن الأطباء في مستشفى ناصر الطبي نصحوا بإجراء فحوصات أخرى في مستشفيات الداخل المحتل.وأكد شقيق المريضة وجود تحويلة طبية من دائرة العلاج بالخارج ولكن مستشفيات الضفة ترفض استقبالها بسبب الغيبوبة.و بنوع من الالم قال أن شقيقتي والتي تتقاضي دخلها من شيكات الشؤون الاجتماعية يزداد وضعها الصحي سوء وحياتها مهددة بالخطر.