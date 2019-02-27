أبو ردينة لنتنياهو: الرئيس عباس مُستعدٌ لتلبية دعوة لبوتين للقاء ثلاثي





وكان نتنياهو صرّح بذلك عشية زيارته لموسكو، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وأضاف أبو ردينة: أن الرئيس الروسي، سبق ورتب لقاء مع نتنياهو في موسكو، ووافق الرئيس على حضوره، لكن نتنياهو تهرب من هذا الاجتماع، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأكد، أن الرئيس عباس، كان دائماً على استعداد لتلبية طلب الرئيس بوتين لمثل هذا اللقاء، في أي وقت، سواء مع رئيس الوزراء الحالي، أو مع أي رئيس وزراء إسرائيلي، قادم بعد الانتخابات من أجل تحقيق السلام العادل والدائم.

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة: إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه لا يُوجد شريك فلسطيني، وأنه على استعداد للقاء، إذا ما وجد زعيماً فلسطينياً، غير صحيحة على الإطلاق.