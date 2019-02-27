الاقتصاد الوطني والقدس المفتوحة توقعان اتفاقية تأسيس شبكة مركز دعم التكنولوجيا

رام الله - دنيا الوطنوقعت وزارة الاقتصاد الوطني وجامعة القدس المفتوحة، يوم الأربعاء، اتفاقية تأسيس شبكة دعم التكنولوجيا والمعلومات في مجال الابتكار وبراءات الاختراع، في مقر الوزارة بمدينة رام الله.وقع الاتفاقية الوزيرة عبير عودة، وعن جامعة القدس المفتوحة رئيسها، أ. د. يونس عمرو، بحضور كادر الوزارة.وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس شبكة وطنية لمراكز دعم المعلومات والتكنولوجيا، يتم من خلالها تنفيذ آليات ترويج وتعزيز الابتكار وأسسه في فلسطين، من خلال زيادة القدرة على الوصول إلى المعرفة والتكنولوجيا والعلمية، وتقديم المساعدة للجهات البحثية القائمة على الابتكار، وتنميتها والحفاظ على تراثها، وتطوير معرفة ميزات حقوق الملكية الصناعية بشكل عام وبراءات الاختراع بشكل خاص.وبينت الوزيرة، أن الشبكة تهدف إلى ضمان التطور التكنولوجي لمشاريع الأعمال ونتائج تطوير الأبحاث، وتقديم خدمات في مجال الشبكة والبحث البيبلوغرافي والإحصائي، وصلاحية براءة الاختراع وصحتها، وغيرها من المجالات ذات الصلة بالملكية الفكرية والإبداع والتميز.وأكدت الوزيرة عودة، خلال مراسم التوقيع، على أهمية تأسيس الشبكة لتشجيع الإبداع وتقوية أساسيات الابتكار في فلسطين من خلال الوصول إلى المهارات التقنية والعلمية، ومساعدة هيئات البحث التي تقوم بعمل مبتكر، والمعرفة المتطورة في حقوق الملكية الفكرية.وقالت الوزيرة: إن تأسيس شبكة مركز دعم التكنولوجيا والمعلومات، جزء من استراتيجية تعزيز الابتكار والإبداع والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا والسياسة الوطنية حول الابتكار والملكية الفكرية للحفاظ على حقوق المواطن فيما يتعلق بالإبداعات الفكرية الابتكارية.إلى ذلك، قال د. عمرو: إن الجامعة منتشرة في مختلف أرجاء الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعمل في مختلف المحافظات، ويمكن أن تخلق تعاوناً مع وزارة الاقتصاد في هذا المجال بشكل كبير بالاعتماد على التكنولوجيا.وبين، أن قطاع التكنولوجيا يوفر فرص عمل لأبناء شعبنا، ويتغلب على قيود الاحتلال الإسرائيلي، وأوضح أن "القدس المفتوحة" عملت على ترسيخ ثقافة إجراء البحوث العلمية.وقال عمرو، في كلمته بالافتتاح: "إن الجامعة بذلت كل الجهود لتوفير كل أدوات الدراسة والبحث ووضعتها بين أيدي العاملين والطلبة، وأصبحنا لا نميز في البحوث العلمية بين بحوث العاملين وهيئة التدريس والطلبة، ثم قطعنا شوطاً كبيراً في رعاية طلبة "القدس المفتوحة"، فحققوا بذلك إنجازات في مختلف المحافل المحلية والدولية".حضر التوقيع من جامعة القدس المفتوحة: نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية أ. د. سمير النجدي، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية د. مروان درويش، وعميد كلية العلوم الإدارية والاقتصادية د. يوسف أبو فارة، ومدير العلاقات الداخلية في الجامعة أ. عوض مسحل.