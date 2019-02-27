مواطن تتقطع به السُبل في مصر أثناء علاج بناته من السرطان يُناشد أهل الخير
رام الله - دنيا الوطن
انقطعت السبل بالحاج أبو ياسر - من غزة - مع ابنتيه في مصر، حيث تتعالج الفتيات من مرض السرطان.
احتاجت الفتيات إلى تصوير مسح ذرى في مركز خاص للأورام في القاهرة، تكلفته للشخص الواحد 350 دولار، عدا تكاليف الإقامة في مصر والتحاليل والعلاجات المستمرة.
يُناشد الحاج أبو ياسر أهل الخير مساعدتهم: "لمن كان له قلب ..الى كل إنسان يمتلك ضمير حي بأن ينظر لحالنا، وينقذ بناتي من هذا الواقع الصعب، وينتشلهن من هذا المرض اللعين".
للتواصل / الرقم الفلسطيني: 0567177913
انقطعت السبل بالحاج أبو ياسر - من غزة - مع ابنتيه في مصر، حيث تتعالج الفتيات من مرض السرطان.
احتاجت الفتيات إلى تصوير مسح ذرى في مركز خاص للأورام في القاهرة، تكلفته للشخص الواحد 350 دولار، عدا تكاليف الإقامة في مصر والتحاليل والعلاجات المستمرة.
يُناشد الحاج أبو ياسر أهل الخير مساعدتهم: "لمن كان له قلب ..الى كل إنسان يمتلك ضمير حي بأن ينظر لحالنا، وينقذ بناتي من هذا الواقع الصعب، وينتشلهن من هذا المرض اللعين".
للتواصل / الرقم الفلسطيني: 0567177913
أو:
الرقم المصري : 00201554652139
الرقم المصري : 00201554652139
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