الشرطة: مقتل شاب من بيت حنينا بطلق ناري في بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
وقال الناطق باسم الشرطة، لؤي ارزيقات في تصريحات لـ "دنيا الوطن: إن الشاب يبلغ من العمر (26 عاماً) وهو من سكان بيت حنينا، حيث وصل إلى المستشفى في حالة حرجة، قبل أن يلقى مصرعه متأثراً بجراحه.
لقي شاب مصرعه، ظهر اليوم الأربعاء، إثر إطلاق النار عليه في مدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية.
وقال الناطق باسم الشرطة، لؤي ارزيقات في تصريحات لـ "دنيا الوطن: إن الشاب يبلغ من العمر (26 عاماً) وهو من سكان بيت حنينا، حيث وصل إلى المستشفى في حالة حرجة، قبل أن يلقى مصرعه متأثراً بجراحه.
وأضاف: أن الشرطة والنيابة العامة، تباشران التحقيق في الحادث.
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