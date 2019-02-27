الاتحاد الأوروبي يتبرع بـ 82 مليون يورو لـ (أونروا)

رام الله - دنيا الوطنوقع ممثل الاتحاد الأوروبي، رالف تاراف، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) بيير كرينبول، في مقر رئاسة (أونروا) بالقدس الشرقية، اتفاقية تبرع بين الاتحاد الأوروبي و(أونروا)، وذلك دعماً لموازنة الوكالة البرامجية لعام 2019.وبموجب هذه الاتفاقية، يقدم الاتحاد الأوروبي تبرعاً حيوياً بقيمة 82 مليون يورو؛ لدعم عمل (أونروا) في مجال التنمية البشرية لهذا العام، وفي ضوء التحديات المالية المستمرة التي تعاني منها الوكالة، وافق الاتحاد الأوروبي على تقديم كامل هذا التمويل فوراً بمجرد توقيع الاتفاقية.وسيعمل التبرع الجديد على المساعدة في المحافظة على سبل الوصول للتعليم لما مجموعه 532 ألف طفل، وتقديم الرعاية الصحية الأولية لأكثر من 3,5 مليون مريض إلى جانب تقديم المساعدة لأكثر من 250 ألف لاجئ من فلسطين معرضين للمخاطر بشكل حاد، وذلك بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى، في وقت تعاني فيه منطقة الشرق الأوسط إلى عدم استقرار شديد.وطوال أكثر من أربعة عقود، رسخ الاتحاد الأوروبي نفسه كشريك استراتيجي رئيسي للوكالة، وقام بدعم (أونروا) في جهودها من أجل مساعدة لاجئي فلسطين على تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية على الرغم من ظروفهم الصعبة، وفي عام 2018، وفي الوقت الذي واجهت الوكالة فيه أكبر عجز مالي لها منذ تأسيسها، برز الاتحاد الأوروبي كأكبر مانح للوكالة، وبناء على عقود من الالتزام والشراكة، حافظ الاتحاد الأوروبي على مستواه السخي من الدعم لمساعدة لاجئي فلسطين.وأعرب كرينبول عن امتنانه لهذا التبرع بالقول: "نحن نقدر عالياً الالتزام المثالي الذي يظهره الاتحاد الأوروبي تجاه المحافظة على كرامة لاجئي فلسطين وحيال الاستجابة لاحتياجاتهم"، مضيفا أن "سخاء واستمرار تعاون الاتحاد الأوروبي يستحق أعلى درجات الإشادة؛ فهو قد سمح لـ (أونروا) بفتح مدارسها في الوقت المحدد في العام الدراسي 2018-2019 وكان عاملاً رئيساً في حملة العام الماضي الناجحة للتغلب على أزمتنا التمويلية الوجودية. إننا فخورون بهذه الشراكة ونتطلع قدما لتطويرها في هذا الوقت الحرج".بدوره، قال ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس رالف تاراف: "بشكل يومي، تقدم (أونروا) للاجئي فلسطين خدمات أساسية بما في ذلك التعليم والصحة والمساعدة الإغاثية، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه على تعزيز النمو الاجتماعي الاقتصادي والاستقرار في الشرق الأوسط. إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه فخورون بدعم عمل (أونروا) في تقديم هذه الخدمات للاجئي فلسطين، والذي يجب أن يتم النظر إليه باعتباره جزءا لا يتجزأ من جهود الاتحاد الأوروبي للوصول إلى حل تفاوضي لدولتين وإلى سلام عادل ودائم بين إسرائيل وبين الفلسطينيين. إن دعم (أونروا) سيظل واحدا من ركائز سياستنا للسلام في الشرق الأوسط".إن التزام الاتحاد الأوروبي تجاه لاجئي فلسطين يشتمل على دعم غير مسبوق لبرنامج الوكالة التعليمي من خلال حملته التي تحمل عنوان "حياة صحية وفضاءات صحية". وفي عام 2018 لوحده، قام الاتحاد الأوروبي بإعادة تأهيل حوالي 65 منشأة تابعة لـ (أونروا)، اشتملت على مدارس ومراكز صحية في الشرق الأوسط.