باكستان تدعو الهند للحوار.. ونيودلهي تكشف حجم الخسائر

رام الله - دنيا الوطن

دعا رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الهند، إلى الحوار وتحكيم العقل في أعقاب تبادل الضربات بين الجانبين في منطقة كشمير المتنازع عليها بين البلدين.







وقال خان، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، الأربعاء: "أقول مجدداً: إن العقل يجب أن يسود، ويتعين علينا حل المشكلات عبر الحوار".





وأضاف خان: "سؤالي للحكومة الهندية، هل يمكننا تحمل عاقبة الحسابات الخاطئة بالنظر للأسلحة التي نملكها نحن وأنتم؟ ولو تصاعد الموقف أكثر فإلى أين سيؤدي بنا ذلك؟".

وتابع: "يخبرنا التاريخ أن الحروب مليئة بالحسابات الخاطئة، وسؤالي هو هل من الممكن أن نتحمل كلفة الحسابات الخاطئة بالنظر إلى ما نملكه من أسلحة، يجب أن نجلس ونتحدث".وشهدت منطقة كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان، تطوراً خطيراً، صباح اليوم الأربعاء، فقد أُسر طياران اثنان، إثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية، في منطقة كشمير.وحسب وكالة (رويترز) للأنباء، فقد اخترقت ثلاث مقاتلات باكستانية على الأقل، اخترقت الأجواء في الشطر الهندي من إقليم كشمير، قبل أن تعترضها مقاتلات هندية وتجبرها على العودة.وقد بدأت الأوضاع تتوتر عند الحدود الباكستانية الهندية بعد استهداف سلاح الجوي الهندي لمعسكر تابع لمسلحي تنظيم "جيش محمد" داخل القسم الباكستاني من منطقة جامو وكشمير، وقد اعترف هذا التنظيم بمسؤوليته عن الهجوم على حافلة كانت تقل أفراداً من الجيش الهندي داخل القسم الهندي من جامو وكشمير، وأسفر ذلك الهجوم عن مقتل أكثر من 40 عسكرياً.وبحسب وسائل إعلام هندية، فإن 12 طائرة هندية من طراز "ميراج- 2000" شنت غارات على معسكر "جيش محمد"، وأن نحو 300 مسلح تابعين لهذا التنظيم لقوا مصرعهم.من ناحيتها، أعلنت الهند، أن قواتها أسقطت مقاتلة تابعة للقوات الجوية الباكستانية، وفقدت بدورها مقاتلة من نوع "ميغ- 21" أسقطها الجيش الباكستاني.وقالت وزارة الخارجية الهندية، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء: إنه تم إسقاط مقاتلة باكستانية فوق إقليم كشمير المتنازع عليه، وفقدان أخرى هندية من طراز "ميغ 21".وأوضحت الخارجية، أنه "بسبب الحالة العالية من اليقظة، فإن المحاولة الباكستانية تم إفشالها بنجاح، وتم تحديد سلاح الجو الباكستاني وردت القوات الجوية الهندية على الفور، وأسفرت هذه السلسلة من الاشتباكات عن إسقاط مقاتلة هندية من طراز "ميغ 21" من قبل القوات الجوية الباكستانية، وشوهدت المقاتلة الباكستانية، وهي تسقط في الجانب الباكستاني".وأضافت: "في هذا الاشتباك أيضاً فقدنا للأسف مقاتلة من طراز ميغ 21، وما زال قائدها مفقوداً، وأعلنت باكستان أنه محتجز لديها".