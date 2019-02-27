الديمقراطية تُؤكد رفضها للحراك الداعي لرحيل الرئيس عباس في غزة

رام الله - دنيا الوطنأكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رفضها للحراك الداعي لرحيل الرئيس محمود عباس، في غزة.وشددت على أنها بذلت، وما زالت تبذل جهوداً مضنية لوقف تلك المهاترات، والتجاذبات السياسية والإعلامية بين حركتي فتح وحماس.وترى الجبهة في ذلك الحراك، بأنه يضر بالعلاقات الوطنية الداخلية، ويعمق الانقسام بدلاً من إنهائه، واستعادة الوحدة الداخلية للتصدي لـ (صفقة ترامب).