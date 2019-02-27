الحساينة: تحويل 1.5 مليون دولار للمنشآت الصناعية والدفيئات المتضررة بغزة

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الأشغال العامة والإسكان، مفيد الحساينة، عن تحويل دفعة مالية بقيمة 1.5 مليون دولار، مخصصة لعدد 60 منشأة صناعية متضررة، بالإضافة إلى 167 دفيئة زراعية، تضررت خلال العدوان الإسرائيلي عام 2014 على غزة، حيث سيتم تحويل المبلغ لبنك فلسطين للصرف غداً الخميس.ووجّه الحساينة، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه باسم الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، الشكر والعرفان لدولة الكويت، وأميرها سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والحكومة الكويتية، والصندوق الكويتي للتنمية على دعمهم ومساندتهم لأبناء شعبنا الفلسطيني.