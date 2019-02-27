"فتح": الاعتقالات لن تنال من عزيمة الحركة ولا من صمود شعبنا

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة (فتح): إن اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقياداتها في القدس، وكافة نواحي الضفة الغربية، لن تنال من عزيمة الحركة، ولا شعبنا في الدفاع عن أرضه.وأضافت الحركة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن اعتقال قوات الاحتلال لمحافظ العاصمة، عضو المجلس الثوري للحركة عدنان غيث، وزكريا الزبيدي، عضو المجلس الثوري للحركة، والعشرات من أبناء شعبنا، وما تقوم به ما تسمى بلدية الاحتلال وشرطتها، من سياسات بحق أهلنا في القدس، والاقتحامات والاعتقالات، لن تنال من عزيمة شعبنا، ولن تثني إرادته أو تنال من صموده.واعتبرت حملة الاعتقالات الإسرائيلية، التي تتزامن مع حملة اعتقالات سلطة الانقلاب في غزة، بحق قيادات وكوادر (فتح)، عدواناً ممنهجاً على الحركة الوطنية، ومحاولة جديدة لإخضاع وتركيع مناضلي الحركة، تمهيداً لتمرير مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية.ودعت فتح، مناضليها إلى البقاء في حالة اليقظة والاستعداد للدفاع عن المشروع الوطني والمقدسات، وأكدت قدرتها على إسقاط كل المشاريع والخطط التي لا تنسجم مع أهداف وطموحات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.وشددت على أن القدس، ستظل هي المعركة الحقيقية، وستظل بوصلتنا موجهة صوبها، رغم جهود البعض لحرفها باتجاه صراعات داخلية، لا تخدم إلا أجندة دولة الاحتلال.