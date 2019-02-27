دولي

أول تًعليق أمريكي على الهجمات بين الهند وباكستان

أول تًعليق أمريكي على الهجمات بين الهند وباكستان
رام الله - دنيا الوطن
وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قصف مقاتلات هندية لأهداف بالشطر الباكستاني من إقليم كشمير بأنه "عملية ضد الإرهاب".

جاء ذلك، في بيان نشره بومبيو الأربعاء، حول التوترات التي تشهدها الحدود بين الهند وباكستان، مشيراً إلى أنه أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الهندي سوشما سواراج، والباكستاني شاه محمود قريشي، عقب القصف الثلاثاء.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، على أهمية الحد من تصعيد التوتر والابتعاد عن الحلول العسكرية، موضحاً أنه دعا نظيره الباكستاني إلى "مزيد من الخطوات المهمة، ضد الجماعات الإرهابية".

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