عاجل

  • الحساينة: تحويل ( 1.5) مليون دولار للمنشآت الصناعية والدفيئات الزراعية المتضررة ضمن المنحة الكويتية

عربي

الخارجية المصرية: أردوغان يسجن 70 ألف معارض

الخارجية المصرية: أردوغان يسجن 70 ألف معارض
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، بيانًا "شديد اللهجة"، رداً على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي هاجم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقمة العربية الأوروبية، التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد حافظ: "إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يطل علينا مرة أخرى بأحاديث حول مصر وقيادتها السياسية، تنطوي بشكل جلى على حقد، بل وتعبر عن مواصلة احتضانة لجماعة الإخوان (الإرهابية) ومناصرتها".

وأضاف البيان، أن مثل تلك المهاترات، تأتي من جانب من قام بحبس وسجن الصحفيين، الذين وصل عددهم إلى 175 صحفياً وعاملاً في مجال الإعلام، وذلك في الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى وجود ما يزيد على 70 ألف معتقل سياسي داخل تركيا.

أخبار ذات صلة

السلطات الإيرانية تُغلق صحيفة بسبب عنوان مُسيء لبشار الأسد

السلطات الإيرانية تُغلق صحيفة بسبب عنوان مُسيء لبشار الأسد

نائب عراقي: البغدادي يتحرك بين سوريا والعراق ويتحرك بحماية أمريكية

نائب عراقي: البغدادي يتحرك بين سوريا والعراق ويتحرك بحماية أمريكية

شاهد: مصرع 28 شخصاً بحريق في محطة القطارات المركزية بالقاهرة

شاهد: مصرع 28 شخصاً بحريق في محطة القطارات المركزية بالقاهرة

(يسرائيل هيوم): الأردن تجاهل رسالة إسرائيل وبوادر أزمة دبلوماسية

(يسرائيل هيوم): الأردن تجاهل رسالة إسرائيل وبوادر أزمة دبلوماسية

تَعليق مُثير لحسن نصر الله على لقاء خامنئي مع بشار الأسد

تَعليق مُثير لحسن نصر الله على لقاء خامنئي مع بشار الأسد

رسمياً.. بوتفليقة يُقدم أوراق ترشحه يوم 3 مارس للمجلس الدستوري

رسمياً.. بوتفليقة يُقدم أوراق ترشحه يوم 3 مارس للمجلس الدستوري

شاهد: حريق كبير يلتهم مركزاً تجارياً في الدار البيضاء

شاهد: حريق كبير يلتهم مركزاً تجارياً في الدار البيضاء

السعودية تقدم 500 مليار دولار في إطار خطة الاستجابة الإنسانیة العاجلة بالیمن

السعودية تقدم 500 مليار دولار في إطار خطة الاستجابة الإنسانیة العاجلة بالیمن

التعليقات

الدنيا حكايات

فرنسا واتفاق باريس

فرنسا واتفاق باريس

شؤون فلسطينية

مُخبأة داخل أنابيب &#34;الصرف الصحي&#34;.. ضبط ثلاثة كغم مواد مخدرة في جنين

مُخبأة داخل أنابيب "الصرف الصحي".. ضبط ثلاثة كغم مواد مخدرة في جنين

مواجهات في رام الله خلال اقتحام جيش الاحتلال

مواجهات في رام الله خلال اقتحام جيش الاحتلال

خالد: كوشنير يسوق التطبيع مع إسرائيل بدول المنطقة ويبيعها أوهام سلام كاذب

خالد: كوشنير يسوق التطبيع مع إسرائيل بدول المنطقة ويبيعها أوهام سلام كاذب

وزير الاتصالات يبحث التعاون مع الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)

وزير الاتصالات يبحث التعاون مع الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)

الاحتلال يَقتلع أشتال زيتون ويجرف أراضٍ في خلة الضبع جنوب الخليل

الاحتلال يَقتلع أشتال زيتون ويجرف أراضٍ في خلة الضبع جنوب الخليل

فتح: اعتقال غيث والزبيدي لن ينال من عزيمة الحركة

فتح: اعتقال غيث والزبيدي لن ينال من عزيمة الحركة

(جوال) تُعلن عن خطة الرعايات الرياضية لعام 2019

(جوال) تُعلن عن خطة الرعايات الرياضية لعام 2019

أمس الثلاثاء.. تنقل 4025 مسافراً عبر (معبر الكرامة)

أمس الثلاثاء.. تنقل 4025 مسافراً عبر (معبر الكرامة)

منوعات

تيم حسن يُعوض ابنيه عن فترة غيابه.. ويخوض تحدي الـ 10 سنوات

تيم حسن يُعوض ابنيه عن فترة غيابه.. ويخوض تحدي الـ 10 سنوات

هل تتخيلون مسلسل &#34;Friends&#34; بنسخة خليجية؟

هل تتخيلون مسلسل "Friends" بنسخة خليجية؟

ماريا كاري تفاجأ الجماهير بنحافتها بعد خضوعها لعملية تكميم المعدة

ماريا كاري تفاجأ الجماهير بنحافتها بعد خضوعها لعملية تكميم المعدة

حليمة بولند في موقف محرج.. هذا ما حصل في السيارة مع منتج أردني

حليمة بولند في موقف محرج.. هذا ما حصل في السيارة مع منتج أردني

أصالة تلغي متابعتها لهذه الفنانة عبر &#34;انستغرام&#34;.. والسبب؟

أصالة تلغي متابعتها لهذه الفنانة عبر "انستغرام".. والسبب؟

رانيا يوسف في النيابة بسبب فيديو خالد يوسف الجنسي

رانيا يوسف في النيابة بسبب فيديو خالد يوسف الجنسي

أول ظهور رسمي لأنغام مع زوجها.. وتعليق غير متوقع على تسريب &#34;الخطاب الرومانسي&#34;

أول ظهور رسمي لأنغام مع زوجها.. وتعليق غير متوقع على تسريب "الخطاب الرومانسي"

مونيا الكويتية تنفعل على الهواء بسبب قضية المقاطع الإباحية: &#34;إنت خبيث&#34;

مونيا الكويتية تنفعل على الهواء بسبب قضية المقاطع الإباحية: "إنت خبيث"

الموت يفجع علا الفارس

الموت يفجع علا الفارس

تغريدة غامضة للقصبي حول &#34;صدام حسين&#34; تُثير السخرية

تغريدة غامضة للقصبي حول "صدام حسين" تُثير السخرية

عربي

الخارجية المصرية: أردوغان يسجن 70 ألف معارض

الخارجية المصرية: أردوغان يسجن 70 ألف معارض

السلطات الإيرانية تُغلق صحيفة بسبب عنوان مُسيء لبشار الأسد

السلطات الإيرانية تُغلق صحيفة بسبب عنوان مُسيء لبشار الأسد

نائب عراقي: البغدادي يتحرك بين سوريا والعراق ويتحرك بحماية أمريكية

نائب عراقي: البغدادي يتحرك بين سوريا والعراق ويتحرك بحماية أمريكية

(يسرائيل هيوم): الأردن تجاهل رسالة إسرائيل وبوادر أزمة دبلوماسية

(يسرائيل هيوم): الأردن تجاهل رسالة إسرائيل وبوادر أزمة دبلوماسية