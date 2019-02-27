الخارجية المصرية: أردوغان يسجن 70 ألف معارض

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، بيانًا "شديد اللهجة"، رداً على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي هاجم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقمة العربية الأوروبية، التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ المصرية.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد حافظ: "إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يطل علينا مرة أخرى بأحاديث حول مصر وقيادتها السياسية، تنطوي بشكل جلى على حقد، بل وتعبر عن مواصلة احتضانة لجماعة الإخوان (الإرهابية) ومناصرتها".وأضاف البيان، أن مثل تلك المهاترات، تأتي من جانب من قام بحبس وسجن الصحفيين، الذين وصل عددهم إلى 175 صحفياً وعاملاً في مجال الإعلام، وذلك في الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى وجود ما يزيد على 70 ألف معتقل سياسي داخل تركيا.