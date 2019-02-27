السلطات الإيرانية تُغلق صحيفة بسبب عنوان مُسيء لبشار الأسد









وليست هي المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق صحيفة (قانون) حيث تم منعها من الإصدار عامي 2015 و2017.



"قررت محكمة الشؤون الثقافية والإعلامية وفقاً للمادة 576 من قانون الجزاء الإسلامي، إيقاف صحيفة (قانون) عن الصدور منذ يوم الغد بشكل مؤقت، وذلك للحيلولة دون حدوث جريمة".وليست هي المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق صحيفة (قانون) حيث تم منعها من الإصدار عامي 2015 و2017.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت السلطات الإيرانية صحيفة (قانون)، "ذات التوجه الإصلاحي" بسبب العنوان الذي نشرته تعليقاً على لقاء المرشد الإيراني، علي خامنئي، بالرئيس السوري بشار الأسد، الاثنين الماضي، في طهران.وصحيفة (قانون) صحيفة خاصة، تدعم سياسات حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني.ونشرت الصحيفة مقالاً مكرساً للقاء تحت عنوان "الضيف غير المدعو" فيما أعلنت السلطات في بيان صدر بخصوص الإغلاق: