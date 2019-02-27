نائب عراقي: البغدادي يتحرك بين سوريا والعراق ويتحرك بحماية أمريكية

رام الله - دنيا الوطنأكد النائب العراقي، حسن سالم، من حركة (الصادقون) التابعة لعصائب أهل الحق، أن زعيم تنظيم الدولة، أبو بكر البغدادي، موجود في الصحراء الغربية لمحافظة الأنبار، وبحماية القوات الأمريكية.وقال سالم، في بيان صحفي، نشره موقع (السومرية نيوز): إن قاعدة عين الأسد العسكرية، توفر جميع وسائل الدعم لتحركات البغدادي بين العراق وسوريا، وأن البغدادي يتحرك بين العراق وسوريا بحماية الأمريكان.وأضاف: "البغدادي يتخذ من صحراء الأنبار ملاذاً آمنا له، في الوقت الذي توفر له القوات الأمريكية جميع وسائل الدعم من خلال تواجدها في قاعدة عين الأسد العسكرية بمحافظة الأنبار".وأشار سالم إلى أن "دعم تحركات البغدادي حصل لتخوف واشنطن من إقرار مسودة قانون طرد القوات الأجنبية، التي يعتزم البرلمان التصويت عليها بداية الفصل التشريعي الجديد".