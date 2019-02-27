مُخبأة داخل أنابيب "الصرف الصحي".. ضبط ثلاثة كغم مواد مخدرة في جنين

رام الله - دنيا الوطنضبطت شرطة محافظة جنين، الليلة الماضية، أكثر من ثلاثة كغم من المواد المخدرة "ماريغوانا" داخل منزل.وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن إدارة مكافحة المخدرات بشرطة جنين، فتشت منزل أحد المشتبه بهم بتجارة المخدرات، وضبطت ما يزيد عن ثلاثة كغم من عرانيس الماريغوانا المخدرة، كانت مخبأة داخل أنابيب "الصرف الصحي".وأضاف ارزيقات، أنه تم التحفظ على الكمية، وتوقيف الشخص؛ لحين استكمال الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة.