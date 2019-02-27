شؤون فلسطينية

مواجهات في رام الله خلال اقتحام جيش الاحتلال

مواجهات في رام الله خلال اقتحام جيش الاحتلال
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، حي رام الله التحتا في مدينة رام الله، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بين المواطنين، وقوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات تدور في هذه الأثناء بين المواطنين والقوات المقتحمة، التي صادرت مركبة حمراء اللون نوع مازدا.

وأضافت المصادر، أنه أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات، عقب اقتحام قوات كبيرة من الجيش، حيث ما زالت المواجهات مستمرة.

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