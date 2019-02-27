شؤون فلسطينية

إسرائيل تبدأ بخصم أموال "المقاصة" والسلطة الفلسطينية ترفض تسلّمها

إسرائيل تبدأ بخصم أموال "المقاصة" والسلطة الفلسطينية ترفض تسلّمها
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وكالة (الأناضول) التركية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل بدأت فعليًا، بتنفيذ قرار المجلس السياسي الأمني المصغر (كابينت) حول خصم أموال الضرائب.

وقالت الوكالة، إن إسرائيل بدأت خصم أموال فلسطينية، بدعوى أنها تذهب لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين، مشيرة إلى أن السلطة الفلسطينية، رفضت تسلّم أموال المقاصة.

وقبل ذلك، زعم الصحفي الإسرائيلي، غال بيرغر، بأن السلطة الفلسطينية، تقدمت بطلب رسمي للحكومة الإسرائيلية، طلبت فيه بتجميد تطبيق اقتطاع أموال المقاصة، لأن ذلك سيؤدي الى انهيار السلطة.

وقال بيرغر، في تدوينة على موقع (تويتر): "إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيبدأ بتقليص رواتب عناصر الأجهزة  الأمنية، وموظفي القطاع العام، كما أن الأجهزة الأمنية، أوقفت تدريباتها بالذخيرة الحية".

يشار إلى أن الرئيس عباس، أعلن مؤخراً، أن السلطة الفلسطينية لن تستلم أموال المقاصة في حال اقتطاع الحكومة الإسرائيلية، أي مبالغ مالية منها.

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