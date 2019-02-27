شؤون فلسطينية

وزير الاتصالات يبحث التعاون مع الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)

وزير الاتصالات يبحث التعاون مع الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، د. علام موسى مع مدير عام الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) في فلسطين أحمد رفيق، سبل التعاون، وذلك اليوم في مقر الوزارة في رام الله.

واستعرض د. موسى، الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات لتوفير بنية تحتية، تؤهل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستفادة من التطورات العالمية، وبحيث يكون أداة رئيسة في نمو الاقتصاد الوطني، ويقود مجتمع المعرفة المنشود.

كما وأكد عمق العلاقة الفلسطينية التركية، وحرص الوزارة على التعاون مع وكالة (تيكا) بإعتبارها داعماً أساسياً للشعب الفلسطيني من خلال ما تقدمه من مشاريع وما تسعى لنقله من خبرات إلى الجانب الفلسطيني، بالإضافة إلى أنها حلقة وصل بين الشعبين الفلسطيني والتركي.

وأوضح أهمية التعاون لاسيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات بين البلدين، والعمل على تطوير الحكومة الإلكترونية، ورفدها بالمزيد من الخدمات التي من شأنها أن تسهل إنجاز المعاملات على المواطن الفلسطيني، بالاستفادة من تجربة تركيا في هذا المجال، ناهيك عن العمل على تطوير البنية التحتية الإلكترونية، وتطوير البريد لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وإنعاشها وتبادل الخبرات والتدريبات اللازمة، وذلك ضمن الاتفاقية الموقعة بين الجانبين فيما يتعلق بالبريد.

بدوره، أشاد رفيق بالجهود الحثيثة التي تبذلها فلسطين في هذا القطاع المهم والحيوي، والذي يعمل على تخطي الحواجز والعقبات التي تواجهها في سبيل التواصل مع العالم، ومحاكاة التطورات المتسارعة في قطاع الاتصالات والمعلوماتية، مثمناً دور وزارة الاتصالات والمنجزات التي حققتها خلال الفترات السابقة، ومؤكداً اهتمام تركيا حكومةً وشعباً، بدعم مؤسسات دولة فلسطين؛ لإتمام إنجازاتها في مختلف المجالات.

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